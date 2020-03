Raggi: “In queste settimane abbiamo assistito a bellissimi gesti di solidarietà”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

In queste settimane abbiamo assistito a bellissimi gesti di solidarietà. Ce lo dimostrano ogni giorno i cittadini e le imprese con le loro iniziative a sostegno di medici e infermieri impegnati in prima linea per combattere l’emergenza.

Ne è un esempio anche la start-up di mobilità Popmove, che in collaborazione con Ald automotive, società specializzata nel noleggio a lungo termine, ha deciso di mettere a disposizione 20 auto della flotta del car sharing, a titolo completamente gratuito, per operatori sanitari degli Ospedali Lazzaro Spallanzani e Columbus Covid-2 Hospital.

Queste automobili saranno a servizio del personale sanitario, medici infermieri nei parcheggi delle due strutture ospedaliere, facilmente riconoscibili dalla scritta “Be pop move hero”. Un omaggio ai nostri eroi in corsia che, a Roma, come nel resto del Paese, continuano a svolgere un lavoro straordinario per garantire cure e assistenza a cittadini e pazienti.

Anche oggi rinnovo l’invito a rimanere a casa e non uscire. Lo dobbiamo fare per bloccare il contagio, lo dobbiamo a chi combatte ogni giorno senza sosta per salvare vite.