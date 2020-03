Raggi: “Con la campagna #LaCulturaInCasa apriamo virtualmente le porte dei musei”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

In questi giorni difficili Roma, insieme a tutta l’Italia, sta dando una straordinaria prova di coraggio, solidarietà e senso civico. Molti responsabilmente restano a casa per evitare la diffusione del coronavirus. Per tenere loro compagnia le istituzioni culturali di Roma Capitale lanciano da oggi un programma di attività on line.