Raggi: “Ho deciso di chiudere fino al 25 marzo le ville storiche, le aree giochi e i parchi pubblici recintati”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di una decisione assunta ascoltando il parere delle autorità sanitarie, che hanno fortemente consigliato di evitare il rischio di assembramenti nei grandi spazi verdi della Capitale e delle altre città d’Italia.

Saranno esclusi da questo provvedimento solo le aree e i parchi non recintati, come Villa Borghese, dove è invece previsto un aumento dei controlli da parte della nostra Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine che, in questi giorni, stanno dando il loro prezioso contributo per assicurare il rispetto delle nuove regole fissate dal Governo.