Raggi: “Continua l’impegno straordinario dei lavoratori di Ama per pulire strade”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Continua l’impegno straordinario dei lavoratori di Ama per pulire strade e cassonetti stradali, e contribuire così a contrastare la diffusione del Coronavirus nella nostra città.

Le autobotti stanno portando avanti un’operazione che coinvolgerà l’intera città: grazie a questo lavoro, a oggi sono stati sanificati circa 16 mila cassonetti. Si tratta di un impegno che Ama sta garantendo anche in tutti gli ospedali della Capitale e in tutte le sedi istituzionali.

Nelle immagini vedete le attività svolte nei Municipi III e IV tra la notte del 12 e del 13 marzo e quella tra il 13 e il 14, in cui le nostre squadre hanno utilizzato un particolare liquido a base di enzimi. Data l’estensione dei territori – un Municipio di Roma, come sapete, corrisponde circa a una media città italiana – Ama sta intervenendo un Municipio alla volta, in modo da coprire poi l’intera città di Roma.

Il mio “grazie” va a tutti gli operatori in campo. Insieme ce la faremo. #AndràTuttoBene.