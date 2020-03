Coronavirus: nessun rimborso. Solo voucher per chi annulla i viaggi

Un clamoroso errore contenuto nel decreto sull’emergenza coronavirus varato dal Governo rischia di cancellare con un colpo di spugna i diritti dei consumatori previsti del Codice del Turismo. Lo denuncia il Codacons, che chiama in causa l’art. 28 del decreto.

E’ BEFFA PER CONSUMATORI!

Il testo del provvedimento, nel regolare i rimborsi legati alle cancellazioni di viaggi e pacchetti vacanza per i soggetti colpiti dalle limitazioni sul coronavirus, consente ad agenzie di viaggi e tour operator di non restituire agli utenti i soldi versati, prevedendo la possibilità di rilasciare voucher da utilizzare entro un anno dalla loro emissione – spiega il Codacons – Una misura non solo assurda, considerato che non tutti gli utenti possono organizzare una nuova vacanza entro un anno, ma addirittura contraria alle disposizioni di legge.

PROVVEDIMENTO PREVEDE VOUCHER IN FAVORE DI CHI CANCELLA PARTENZE PER LIMITAZIONI LEGATE A CORONAVIRUS

L’art. 41 del Codice del Turismo, infatti, per situazioni straordinarie come quella del coronavirus, prevede espressamente che il consumatore abbia diritto “al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”, “senza corrispondere spese di recesso”, e che “L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso”.

CODICE DEL TURISMO DICE ALTRO

“Consentire a operatori, compagnie aeree, agenzie di viaggi e tour operator di emettere voucher a titolo di rimborso senza prevedere un preciso obbligo alla restituzione del denaro, equivale ad una beffa per migliaia di consumatori, e di fatto cancella i diritti degli utenti previsti dalle leggi vigenti – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Buoni e pacchetti sostitutivi possono andare bene solo nei casi in cui i viaggiatori accettino tali opzioni come forma di rimborso; in tutti gli altri casi di deve necessariamente procedere alla restituzione di quanto pagato”.

Codacons Comunicati Stampa