Raggi: “Il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polizia locale di Roma Capitale”

Così la Sindaca Virginia raggi sulla sua pagina Facebook:

Sono stati controllati bar, ristoranti ed esercizi commerciali, tra cui diversi minimarket, sopratutto per verificare il rispetto degli orari sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli oltre 15 mila euro di sanzioni nella zona di piazza Bologna sono dovuti proprio a inosservanza delle norme anti-alcol, mancata esposizione di cartelli obbligatori, occupazioni di suolo pubblico abusive, emissioni sonore moleste.

Sul fronte della sicurezza stradale sono circa 1500 le infrazioni contestate, di cui 207 per eccesso di velocità. Un centinaio sono invece i veicoli rimossi per divieto di sosta.

Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per il grande lavoro svolto anche in questo week-end e per l’impegno che assicurano ogni giorno sulle nostre strade.