Morra (M5S): “Un cristiano deve essere CONTRO la mafia, dalla parte dello Stato, promuovendo la legalità”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Un cristiano, a maggior ragione un parroco, non deve essere “super partes”, imparziale, fra mafia e Stato. Deve essere CONTRO la mafia, dalla parte dello Stato, promuovendo la legalità.

Non solo in rispetto della legge umana, ma anche di quella di Dio, come hanno ribadito Giovanni Paolo I ad Agrigento in una giornata storica e poi Bergoglio più di recente.