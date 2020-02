Laurentino, girava a bordo di un’auto rubata e aggredisce i poliziotti

In servizio “antirapina” e con auto di copertura, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco, sono entrati all’interno di un bar di via Ignazio Silone per un controllo degli avventori.

Una volta all’interno, hanno notato sopraggiungere, a bordo di un’autovettura S.P. romano di 46 anni noto per i suoi trascorsi giudiziari tra cui reati contro il patrimonio. Inoltre, gli investigatori nei giorni precedenti erano venuti a conoscenza che proprio lo stesso soggetto, era stato visto aggirarsi nel quartiere di Laurentino 38, con veicoli di provenienza furtiva malgrado sprovvisto di patente di guida.

L’aggressione agli agenti

Questo, non accortosi della presenza della Polizia, ha parcheggiato la vettura di fronte al bar e si è seduto all’esterno del locale. A quel punto i poliziotti, accertato che il mezzo utilizzato dall’uomo fosse risultato rubato nel dicembre scorso, sono intervenuti procedendo ad un controllo.

Alla richiesta dei documenti S.P. ha iniziato a dare in escandescenza minacciando e offendendo gli agenti. Ad un certo punto ha cercato anche di prendere un bicchiere che stava sul bancone ma gli agenti l’hanno bloccato. Invitato a mantenere la calma, l’uomo ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli operatori che, a fatica, l’hanno fatto salire nell’auto di servizio.

Le minacce nel Commissariato

Negli uffici del Commissariato il fermato ha continuato a minacciare e ad aggredire i presenti tanto da dover far intervenire il 118 che ha provveduto trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Anche due degli agenti intervenuti hanno riportato lievi lesioni guaribili in 5 giorni di prognosi.

S.P. è stato arrestato e dovrà rispondere di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché di ricettazione.