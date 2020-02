Confesercenti: le proposte per l’emergenza Coronavirus

A seguito delle ripercussioni negative prodotte dall’emergenza della diffusione del COVID-19 sulle imprese del commercio e del turismo, la Confesercenti ha avanzato al Governo una serie di richieste:

Misure fiscali

Finalizzate alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi (imposte, tributi locali e versamenti INPS in generale) e degli adempimenti tributari;

proroga della scadenza delle rate relative alla riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione con riferimento a rateizzazioni in corso;

revisione trasversale ad hoc degli ISA relativi alle attività economiche colpite in un determinato arco temporale predefinito, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati collegata all’emergenza in corso;

Misure non fiscali

Procedure abbreviate di accesso agevolato ai Fondi di Garanzia;

sospensione dei pagamenti relativi alle utenze e costi fissi in generale;

accesso agevolato al credito;

sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui bancari con relativo allungamento della durata del mutuo;

Misure di sostegno all’occupazione

Attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga anche per aziende non ubicate nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento e possibilità di accesso al Fondo d’Integrazione Salariale anche per i dipendenti di dimensioni più piccole.