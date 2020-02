Raggi: “Chi ama Roma la rispetta”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Voglio darvi un aggiornamento per mostrarvi cosa stiamo facendo nelle diverse aree di Roma: i nostri operatori, in questi giorni, sono intervenuti negli spartitraffico di via Davide Campari, zona Tor Tre Teste, nel Municipio V, dove hanno sfalciato l’erba e ripulito l’area dalle numerose cartacce e rifiuti gettati a terra. Un’altra attività di pulizia è stata effettuata al Parco Achille Grandi, area verde del quadrante Est.

Appalti sbloccati e investimenti. Ci stiamo prendendo cura del patrimonio verde di Roma. Non solo potature ma anche nuovi interventi di pulizia e sfalcio che il nostro Servizio Giardini sta effettuando in tutti i parchi, le aiuole e le rotatorie della nostra città.

Sempre nel Municipio V, le squadre hanno effettuato una pulizia in piazza del Pigneto dove hanno spazzato le foglie che ingombravano i vialetti, svuotato i cestini e rimosso numerose bottiglie abbandonate a ridosso dei muretti o nelle aiuole. Non sono mancati interventi di pulizia in centro città, come quelli effettuati dagli operatori dipartimentali presso i Giardini del Quirinale e al Parco del Colle Oppio, nel Municipio I, frequentati sia da romani che da turisti.

Questi sono solo alcuni esempi dei tanti interventi regolarmente eseguiti in tutta la città da parte dei giardinieri del Dipartimento Ambiente. Operazioni di manutenzione ordinaria, di svuotamento e conferimento rifiuti, che testimoniano il nostro impegno per assicurare la pulizia del verde ed arginare le conseguenze di chi, sporcando, dimostra di non amare la propria città. Chi ama Roma la rispetta.