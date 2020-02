Di Maio: “Si continua ad operare h24, sette giorni su sette”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Ad oggi abbiamo riportato in Italia circa 100 italiani che avevano chiesto assistenza, lo abbiamo fatto in condizioni di estrema sicurezza. Ognuno di loro è risultato negativo al test del Coronavirus.

Dall’Unità di Crisi della Farnesina ci siamo collegati con l’Ambasciata a Pechino per fare il punto sulla situazione Coronavirus in merito agli italiani presenti in Cina.

Il lavoro dell’unità di Crisi e del nostro corpo diplomatico è stato importante e va sostenuto da tutti.

Si continua ad operare h24, sette giorni su sette, per monitorare e assistere centinaia di persone ogni giorno che hanno bisogno di aiuto. Anche grazie alle nostre Ambasciate siamo in continuo contatto con tutti gli italiani all’estero e con quelli rientrati in Italia. Uno sforzo immane da parte di donne e uomini della Farnesina che stanno lavorando senza sosta per supportare al meglio i nostri cittadini.

Ve ne siamo grati.