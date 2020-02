Coronavirus. Su morte paziente a Padova occorrono verifiche su operato dell’Ospedale

Sul caso della prima vittima da Coronavirus in Veneto e sui numerosi contagi che si stanno registrando in queste ore del padovano il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Padova chiedendo di aprire una indagine sul caso, a tutela della salute pubblica.

VERIFICARE SE TEST SU CORONAVIRUS SIA STATO ESEGUITO TEMPESTIVAMENTE

Crediamo sia doveroso accertare l’operato dell’ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato l’uomo di 78 anni affetto da Coronavirus e deceduto ieri, anche alla luce dei numerosi contagi che si stanno registrando in queste ore in Veneto – spiega l’associazione dei consumatori – In particolare chiediamo alla magistratura di verificare se il test sul coronavirus sia stato eseguito tempestivamente sul paziente ricoverato e poi deceduto, o se al contrario vi siano stati ritardi negli accertamenti che abbiano in qualche modo agevolato la diffusione del virus in regione.

ACCERTARSI SE CI SIANO STATI RITARDI CHE HANNO AGEVOLATO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

Con tale esposto non intendiamo colpevolizzare la struttura o i medici, ma esclusivamente chiedere chiarezza nell’interesse della collettività, giustamente spaventata per i numerosi casi di contagio che si stanno susseguendo in queste ore – aggiunge il Codacons.

Proprio a tutela della salute pubblica il Codacons in tempi non sospetti e già lo scorso 31 gennaio aveva chiesto di sospendere in tutta Italia eventi pubblici e manifestazioni che producono assembramenti di persone (concerti, feste di piazza, partite allo stadio e funzioni religiose, dalle messe in chiesa all’Angelus di Piazza San Pietro a Roma). Provvedimenti che ora appaiono tardivi alla luce dei tanti contagi che si stanno registrando in Italia.

