Raggi: “Riqualificazione dell’Idroscalo a Ostia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Riqualificazione dell’Idroscalo a Ostia, recupero dell’area dell’ex scuola in via Cardinal Capranica a Primavalle e bioarchitettura sociale a Lunghezzina: sono le tre proposte con cui Roma Capitale partecipa all’avviso pubblico della Regione Lazio per la selezione di progetti di edilizia residenziale sociale per la realizzazione di nuovi alloggi popolari.