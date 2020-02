Raggi: “In opera la riqualificazione delle aree giochi all’interno dei parchi di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi voglio parlarvi degli interventi per la riqualificazione delle aree giochi all’interno dei parchi di Roma. Grazie a un primo importante stanziamento di 4 milioni di euro stiamo sostituendo scivoli, altalene, giochi a molla e torrette danneggiate, per garantire la sicurezza dei nostri bambini. Si tratta di un’attività che stiamo portando avanti in diverse zone della città.

Negli ultimi giorni, i tecnici del Dipartimento Ambiente sono intervenuti nel Municipio II, nello spazio giochi di Villa Leopardi – dove sono stati rimessi i seggiolini delle altalene e ripristinate alcune attrezzature danneggiate – e nel Parco Don Baldoni, per ripulire e sistemare lo scivolo. Le squadre sono poi intervenute nell’area ludica di via Val d’Ala per la riparazione di un’asta di discesa nell’area giochi di piazza dei Consoli per sostituire sostituito uno scivolo e un gioco a molla e nello spazio di via Olevano Romano dove sono stati messi nuovi seggiolini per l’altalena ed è stata installata una nuova pavimentazione.