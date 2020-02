Raggi: “Il Viaggio del Ricordo con gli studenti e le studentesse prosegue anche oggi”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Visitare questi posti serve a tutti noi per avere consapevolezza di quello che accadde e avere la forza necessaria, oggi, per evitare che nuove forme di persecuzione e di marginalizzazione prendano piede. Il Viaggio del Ricordo rappresenta un importante momento di formazione che permette ai ragazzi di crescere e di diventare cittadini consapevoli. Non mi stancherò mai di ripeterlo: senza memoria non c’è futuro.

Un ringraziamento all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che ci sta accompagnando in questi giorni.