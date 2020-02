Raggi: “Lega e centrodestra contro l’abbattimento del lungomuro di Ostia”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

La Lega e il centrodestra sono contro l’abbattimento del “lungomuro” di Ostia e contro il ritorno della legalità sulle spiagge di Roma. Anzi, ancora peggio: sono contrari ma non hanno neppure il coraggio di sostenerlo pubblicamente. Anche oggi, durante il consiglio del Municipio X, hanno bloccato i lavori dell’aula in cui si discuteva il nuovo Piano per l’utilizzo degli arenili (Pua) sostenuto dai nostri consiglieri. Non votano contro, impediscono di votare.