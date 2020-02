Le stranezze dell’amore, cinque storie vere a conferma che in amore non sempre c’è un perché

Nel corso degli anni sono state tante le persone che hanno scelto eBay come alleato per celebrare in modo creativo il proprio legame o per disfarsi di ricordi legati a relazioni finite. In occasione della giornata degli innamorati, il colosso dell’eCommerce ha voluto soffermarsi su alcune tra le storie di pazzo amore più inusuali di cui è stato testimone.

Con oltre 182 milioni di utenti presenti sulla piattaforma a livello internazionale, eBay si presenta prima di tutto come luogo d’incontro, dove poter trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze sia attraverso l’acquisto di prodotti nuovi, sia mediante le vendite tra privati. Ed è proprio grazie a questa sua caratteristica unica di mettere in relazione le persone, che ha potuto assistere alla meraviglia di alcune tra le relazioni sentimentali (nate, in corso o finite) più strane di sempre.

Cinque racconti, cinque storie, cinque vissuti personali per dire che si, quando si ama è tutto possibile.

1) TI AMO, QUALUNQUE FORMA TU ABBIA

L’amore non ha limiti. Lo sa bene una ragazza trentenne di Leeds (Regno Unito), che si è innamorata del suo lampadario di nome Lumiere incontrato su eBay. Jane (nome di fantasia) ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine alla vista di Lumiere in vendita sul marketplace e così, dopo averlo acquistato, ha deciso di farselo tatuare sul braccio sinistro e alla fine, di sposarlo. 1

(Image: Caters News Agency)

2) L’AMORE FA LA FORZA

Si sa, unire gli sforzi rende possibile raggiungere qualunque traguardo e la coppia californiana formata da Carrie Hollenbeck e Max Lanman ne è un esempio perfetto. Nel 2017 Carrie ha deciso di vendere su eBay l’Honda Accord del 1996 a cui era legatissima fin dai tempi del liceo e per aiutarla nell’impresa, il fidanzato regista ha pensato di girare uno spot che attirasse possibili acquirenti. Grazie a questa trovata, lo spot è diventato virale e rispetto alla base d’asta iniziale di 499$ le offerte su eBay sono arrivate a cifre folli (quasi 50 mila euro). Non è chiaro come sia andata a finire, la cosa certa però è che davvero l’amore fa la forza! 2

3) VENDESI AMORE DISPERATAMENTE

Mai pensato di mettere all’asta (per scherzo) il proprio marito o la propria compagna?

Che sia per dar sfogo all’arrabbiatura di un momento, per una ripicca scherzosa o anche solo per vedere quanto verrebbe valutato il partner, esistono vari casi di chi ha provato a dare un prezzo alla propria relazione. Ne è un esempio Dale Leeks, trentaquattrenne di Essex (UK) che dopo un litigio con la fidanzata, ha pensato di metterla in vendita su eBay ricavandone, con grande stupore, offerte per circa 80 mila sterline. Fortunatamente la fidanzata Kelly è stata al gioco, si è un po’ arrabbiata ma alla fine ha ripreso con sé il compagno, a patto che cancellasse l’annuncio ovviamente. 3

4) FARE D’INFEDELTÀ VIRTÙ

Purtroppo, non tutti i matrimoni vanno come ci si aspetta. Lo sa bene Samantha, ventottenne di Chesterfield, che ha scelto di mettere un annuncio davvero originale su eBay per vendere il proprio abito da sposa Art Deco. Ma non finisce qui, al fine stimolare gli acquirenti, la giovane ha voluto spiegare le ragioni dell’annuncio, asserendo di essere stata lasciata dal marito per un’altra donna e di avere necessità di fondi per poter pagare il divorzio. Infatti, oltre ad un cuore infranto la ragazza ha ammesso di aver ereditato anche vari debiti dalla fine della relazione. Pagato 2 mila sterline nel 2014, l’abito è stato messo all’asta a un quarto del prezzo originale e a distanza di una sola settimana le offerte hanno toccato circa 76 mila euro.

5) LA TUA METÀ

Un po’ meno delicata la modalità utilizzata da un marito tedesco per affrontare la fine del proprio matrimonio. Martin, per vendicarsi dell’abbandono da parte della moglie Laura, ha deciso di tagliare letteralmente in due vari oggetti acquistati insieme nei 12 anni di relazione. Inoltre, al fine di corrispondere all’ex compagna la sua parte dei beni acquistati in comune, ha pensato di mettere in vendita su eBay la metà di tutto. Chi dice che i tedeschi non hanno senso dell’umorismo?5

