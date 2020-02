Roma si prepara per Quattrozampeinfiera, due giorni di spettacoli, emozioni e divertimento

Sarà Roma, sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo, ad ospitare la prima tappa 2020 di Quattrozampeinfiera, il più importante evento dedicato a tutti gli amanti di cani e gatti.

I veri protagonisti saranno proprio loro, i cani e i gatti dei visitatori che potranno cimentarsi direttamente in attività sportive, educative e posare per scatti fotografici o sfilare divertendosi con i propri “genitori”.

Nel Felis&Dogs Worl, gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

Nell’ANGOLO DELLA SALUTE, diretto dal medico veterinario Federico Coccia, si darà importanza alla cura e al benessere: veterinari, educatori ed esperti di settore, interverranno durante le due giornate focalizzandosi sulle tematiche principali per dare ai visitatori spunti, suggerimenti e nozioni per migliorare il benessere dell’animale e migliorare la quotidiana convivenza.

Un momento inusuale di confronto e formazione gratuito alla portata di tutti.

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina sul numero di giugno. Infine, tutti coloro che si cimenteranno nelle dog activities come la Rally Obedience, la Dog Agility, il Disc Dog, l’osteopatia, la ricerca olfattiva, riceveranno in regalo un abbonamento digitale trimestrale alla rivista.

Per un momento di celebrità, sarà possibile inoltre partecipare ai favolosi scatti del progetto “Facce da Quattrozampeinfiera” a cura dello Studio Fotografico Flavio Di Properzio o partecipare alla sfilata non competitiva, la Doggy Show, organizzata e condotta da Hirtzia Solaro che giudicherà i cani di razza e non.

Sarà presente “Il Mondo di Titò”, un progetto editoriale in cui la protagonista – Titò e il suo cane Django – affrontano le problematiche risolvendole con soluzioni geniali e al tempo stesso sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente. La ricerca di soluzioni, viene definita “Costruzione di Desideri”. Lo slogan motivazionale e filo conduttore di tutto il progetto è: “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

L’edutaiment è il fil-rouge della due giorni, non una semplice fiera, ma un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da 8 anni caratterizza tutte le tappe della manifestazione.

Oltre 12.000 metri quadrati della Nuova Fiera saranno a disposizione dei visitatori per scoprire come migliorare il rapporto col proprio cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno fortunato.

La fiera consente ai visitatori di interfacciarsi con le aziende per meglio comprendere la loro filosofia e i loro prodotti. Una scelta più consapevole quindi di ciò che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix.

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, organizzato dalla società Tema Fiere dal 2013 in 5 città, pensato per essere a misura di cani e gatti. Sul territorio nazionale, una fiera emozionale ed esperienziale alla quale partecipare col proprio amico fidato.

L’ingresso alla fiera è a pagamento. Prevendita on line € 8,50, scaricando il Buono Sconto dal sito Internet www.quattrozampeinfiera.it € 8.

Prezzo intero € 11. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, cani e gatti.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362 1636218 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it



Dopo Roma ecco le altre città che ospiteranno Quattrozampeinfiera:

Napoli – 4 e 5 aprile

Torino – 6 e 7 giugno

Milano – 3 e 4 ottobre

Padova – 7 e 8 novembre