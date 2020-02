Roma: funghi ferlenghi protagonisti per una settimana nella capitale

I funghi ferlenghi di Tarquinia sbarcano nella capitale. Grazie ad una iniziativa del Codacons per una intera settimana il noto fungo prodotto nella Tuscia sarà protagonista di un menù ad hoc servito al pubblico presso il ristorante di Spazio Tiziano a Roma.

CODACONS PORTA LE ECCELLENZE DELLA TUSCIA NELLA CAPITALE E VALORIZZA I PRODOTTI LOCALI

Si tratta di una iniziativa tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e promuovere i prodotti locali – spiega il Codacons – Periodicamente cibi e bevande tipici delle varie zone d’Italia diventano protagonisti di menù speciali realizzati dagli chef di Spazio Tiziano, e vengono proposti a cittadini e turisti della capitale in modo da pubblicizzare e far conoscere al pubblico le eccellenze del nostro territorio.

A partire da domani, lunedì 10 febbraio, e per una intera settimana, i funghi ferlenghi di Tarquinia saranno alla base dei vari piatti serviti presso il ristorante “Sottoesopra” di Spazio Tiziano (Viale Tiziano 66) attraverso un menu ad hoc che valorizza il sapore e le caratteristiche di tale prodotto.

Per info e prenotazioni Tel. 063223715

Codacons Comunicati Stampa