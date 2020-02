Raggi: “Anche questo weekend gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato le principali aree della movida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche questo weekend gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno presidiato le principali aree del centro storico e della movida: da Trastevere a Testaccio, da Ostiense a piazza Bologna, da piazzale delle Provincie a San Lorenzo.

Sono state fatte verifiche nei locali e nelle attività commerciali: elevate multe per circa 70mila euro per la vendita e la somministrazione abusiva di alcolici. Multata anche una decina di clienti mentre due persone sono state denunciate per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Altri casi hanno riguardato la mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose e occupazioni abusive di suolo pubblico.