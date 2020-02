A Venezia quest’anno si correrà per le comunali. Potere al popolo vuole costruire un’ #altraVenezia: più giusta, più sostenibile, che sia davvero la casa di chi la abita e che sia una città aperta all’accoglienza!

Così scrive Ilaria Boniburini

“A Venezia si manifestano tutte le contraddizioni del nostro tempo: tra salute e lavoro, tra ambiente e sviluppo, tra storia e futuro, tra governo e democrazia. Come membro del coordinamento nazionale di un movimento politico, Potere al Popolo, e portavoce dell’Assemblea di Venezia, sento il dovere di dire qual è la città per la quale voglio battermi.

Io nel dicembre del 2017 ho scelto di stare con Potere al Popolo perché mi identifico con gli esclusi, gli ultimi della scala sociale. Non solo per le mie origini familiari, la mia esperienza nelle città Africane, dove ho toccato con mano la miseria e le discriminazioni, ma perché ho sempre creduto che la vita in sé non è giusta. Il luogo dove nasci può incidere favorevolmente o meno sul tuo destino. A noi spetta di raddrizzare questo “destino”: fare in modo che tutte e tutti noi, indipendentemente dalla nostra provenienza, dall’essere belle/i o brutte/i, geniali o normali, con o senza gambe, possiamo avere il nostro posto nel mondo.

Cambio radicale

Il governo della città ha la capacità di cambiare radicalmente la vita delle persone. E’ vero che ci sono questioni che dipendono da livelli regionali e nazionali ma è anche vero che, attraverso scelte coraggiose, si può dare un futuro solido a un territorio fragile come il nostro.

Come fare?

Potere al Popolo ha un’idea di città che si basa tre punti semplici ma chiari:

1. Una città che è bella perché giusta.

2. La ridistribuzione della ricchezza.

3. Controllo popolare.

Io e Potere al Popolo stiamo con gli ultimi e le generazioni che devono ancora venire. E non abbiamo perso la speranza di fare crescere un’opposizione a tutta la destra – dalla Lega, a Brugnaro al PD – che possa raccogliere questi punti per una città di tutte e di tutti”.