Vitalizi, Crimi: “Il 15 febbraio a Roma scendiamo in piazza”

L’invito di Vito Crimi per il 15 febbraio:

Ricordate l’abolizione dei vitalizi? Ricordate quanta fatica abbiamo fatto per cancellare quell’odioso privilegio, che regalava la pensione a vita agli ‘onorevoli’ dopo solo pochi anni di permanenza in Parlamento? Eravamo riusciti ad abolirli, a lasciarli fuori. Ma adesso, i professionisti della vecchia politica stanno cercando di farli rientrare dalla finestra. E non gli basterà, perché vogliono anche salvare le poltrone che eravamo riusciti a togliergli.

Non possiamo tornare al Medioevo dei partiti

Il tempo dei politici incollati allo scranno, che intascano la pensione senza quasi muovere un dito a spese dei cittadini, deve finire. Dobbiamo reagire. Dobbiamo farlo per tutte quelle persone che lavorano onestamente con fatica e sacrificio una vita intera, per arrivare alla pensione. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo per riavvicinare la politica e le istituzioni ai loro legittimi proprietari, i cittadini. Stiamo dando il massimo per arrivare a pensioni e redditi dignitosi, equi, giusti, per tutti i lavoratori, i professionisti, le famiglie. I provvedimenti e le misure che abbiamo approvato fino ad oggi dimostrano che siamo sulla strada giusta.

La politica deve fare il primo passo

Se davvero vogliamo cambiare il Paese, la politica deve fare il primo passo. Deve essere d’esempio e cambiare sé stessa. Perciò dobbiamo impedire questa ennesima vergogna salva-casta. Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori dai palazzi. Sarà una battaglia importantissima, che può segnare un taglio netto con il passato. Chi negli ultimi trent’anni ha campato sulle spalle dei cittadini senza fare nulla, e oggi si ripresenta come il “nuovo” che avanza per tornare a campare, deve capire che i cittadini non ci stanno più a farsi prendere in giro.

Coraggio e cuore

Vi chiedo di avere coraggio, di metterci la faccia, il cuore e l’anima. E di tornare in piazza insieme a noi per questa battaglia di civiltà e uguaglianza. Vi chiedo di aiutarci ad informare chi è vittima delle fake news e della propaganda di chi vuole intascarsi ancora il vitalizio. Vi chiedo di tornare a far sentire la nostra voce, tutti insieme. Non la voce del solo MoVimento 5 Stelle, non la voce di questo o quell’altro, ma la voce di un popolo che è stanco di regalare poltrone e pensioni a vita a vecchi politici di professione. Forza. Il prossimo sabato 15 febbraio a Roma scendiamo in piazza, insieme, e difendiamo le buone cose che stiamo realizzando!