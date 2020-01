Fratoianni: “Salvini non è imbattibile”

Dalle elezioni regionali di ieri arriva una importante notizia: Salvini non è imbattibile.

La vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna è chiaramente una sconfitta di Matteo Salvini, oltre che l’affermazione di un progetto di governo del territorio. So bene che la candidata presidente per il centro-destra era Lucia Borgonzoni, ma il vero contendente è stato il capo della Lega, che ha voluto sin dal primo momento rendere l’Emilia Romagna un test nazionale, offuscando la candidata e proponendo un referendum su se stesso.

Risposta elettori chiara

“Con me o contro di me” ha detto più volte in questi mesi di campagna elettorale, oppure “vinciamo in Emilia Romagna e cacciamo il governo”.

Mi pare, quindi, che la risposta degli elettori sia stata chiara e netta, soprattutto se consideriamo che il voto per le elezioni regionali è tradizionalmente segnato da elementi strettamente politici. Da questo punto di vista, se consideriamo le elezioni europee dello scorso maggio, ci si rende conto di come la coalizione progressista a sostegno di Bonaccini recupera oltre 130 mila voti. Un segnale chiaro e inequivocabile.

Che arriva anche a sinistra, a noi. La lista Emilia Romagna Coraggiosa, che abbiamo contribuito a costruire si avvicina ad un lusinghiero 4% ed è fondamentale, insieme alla coalizione, per la vittoria di Bonaccini.

È la dimostrazione che esiste uno spazio di azione politica, che va praticato, coltivato e che va innanzitutto organizzato, sin da subito, con entusiasmo, tenacia e costanza. Ci sono persone e buone idee. È possibile.

Segnale brutto dalla Calabria

È brutto, invece, il segnale che arriva dalla Calabria, dove Jole Santelli stravince. Certo, esattamente come per le vicende umbre, anche per la Calabria vale la pesante ipoteca posta dalla fine del governo di Mario Oliverio, con tutte le difficoltà giudiziarie che conosciamo. A quelle difficoltà non si è riusciti a opporre un progetto nuovo, che parlasse ai calabresi e offrisse un’alternativa vera.

Lo stesso segnale arriva chiaro e forte anche al M5S, che perde praticamente tutto. Io credo per una ragione molto semplice: si è riaffermata una forte polarizzazione del voto, con una impetuosa spinta del meccanismo del voto utile.

Riflessione M5S

Le elezioni regionali erano un test ed erano il momento in cui si decideva a chi affidare la guida della regione. Era evidente sin dal primo giorno che il M5S non giocava questa partita, per cui il suo elettorato è stato cannibalizzato dalle due coalizioni principali. A questo punto il M5S deve avviare una riflessione chiara sul da farsi, anche considerando lo schema di governo nazionale e le elezioni regionali dei prossimi mesi.

Un’ultima considerazione: mi auguro che nessuno utilizzi la vittoria in Emilia Romagna per dire che va tutto benissimo così. Sarebbe uno spreco enorme, un delitto politico vero.

Atto di fiducia ma subito al lavoro

I voti in Emilia Romagna sono un atto di fiducia (l’ennesimo) di un popolo che si era smarrito (ricordate l’affluenza del 2014?) e lentamente si sta ritrovando. Il rinnovato protagonismo nelle piazze con le sardine, la forza evocativa dei Fridays for Future, la rabbia delle battaglie sociali di chi continua a perdere il lavoro o viene pagato troppo poco per il lavoro che fa: tutto questo si è riversato per fortuna nel voto in Emilia Romagna. E ora chiede chiarezza della proposta, idee e rappresentanza.

Serve da subito mettersi al lavoro per riprendere un filo spezzato, per riannodarlo, per ricostruire una proposta per il Paese e per le prossime elezioni regionali, che riparta proprio dalle ragioni profonde di quel popolo che stanotte ha dimostrato più intelligenza e più saggezza di quanta non ne mostrino troppo spesso i gruppi dirigenti dei partiti di sinistra. Non sprechiamo questo patrimonio.