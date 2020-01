Raggi: “Il car sharing anche nelle periferie”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo che anche nelle periferie di Roma i cittadini possano usufruire dei servizi di car sharing. Dobbiamo fare in modo che l’utilizzo dell’auto privata diventi sempre meno conveniente per tutti e che la condivisione dei mezzi di trasporto possa essere una valida alternativa.

Per questo abbiamo approvato nuove linee guida che da maggio 2020 consentiranno agli operatori del car sharing di offrire il servizio nelle zone più periferiche della città, con sconti sul canone.

Da quando ci siamo insediati i servizi di sharing a Roma sono cresciuti in modo straordinario, a dimostrazione di come la nostra città sia pronta ad accogliere nuove forme di mobilità: basta che ci sia la volontà e una precisa visione politica su quello che vogliamo per la Capitale.