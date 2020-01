Coronavirus: nessuna penale per chi annulla il viaggio in Cina

Tutti coloro che hanno programmato viaggi in Cina per le prossime settimane, possono ottenere il rimborso integrale di biglietti aerei, hotel e pacchetti vacanza senza alcuna penale a loro carico. Lo afferma il Codacons, dopo la grave situazione determinatasi a seguito dei casi di contagi da coronavirus.

ASSOCIAZIONE OFFRE ASSISTENZA AI VIAGGIATORI E ATTACCA LA FARNESINA

“L’emergenza sanitaria in Cina rappresenta una situazione di forza maggiore che giustifica l’annullamento di un viaggio acquistato prima che scattasse l’allarme per possibili contagi – spiega il presidente Carlo Rienzi – La Corte di Cassazione, per situazioni analoghe, ha stabilito che eventi che incidono negativamente sulla sicurezza di un soggiorno o sullo scopo di piacere di una vacanza comportano l’estinzione del contratto, senza alcuna penale a carico del consumatore acquirente. Per tale motivo offriremo da oggi assistenza legale a tutti coloro che intendano disdire voli, pernottamenti e vacanze che abbiano come destinazione la Cina”.

Non solo. Il Codacons critica anche la Farnesina per le scarse informazioni riportate sul sito “Viaggiare Sicuri” e destinato proprio a guidare le scelte dei viaggiatori.

SUL SITO DEL MINISTERO INFORMAZIONI INSUFFICIENTI E CONTRADDITTORIE

“Le informazioni riportate sul sito dell’unità di crisi della Farnesina sono insufficienti e addirittura contraddittorie – denuncia il presidente Carlo Rienzi – L’ultimo aggiornamento pubblicato ieri informa che “si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la Cina continentale, nonché casi di decessi connessi al coronavirus. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata a Wuhan, ma sono state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong”. Nonostante tale situazione, tuttavia, la Farnesina raccomanda unicamente “di posticipare tutti i viaggi nell’area di Wuhan”, senza nulla dire circa le altre aree a rischio della Cina, e per le quali andrebbero sconsigliati i viaggi” – conclude il presidente Codacons.

