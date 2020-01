Morra: “…. Gratteri come Falcone”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Emblematica, sempre in terra crotonese, l’intercettazione raccolta nell’indagine “Malapianta” del maggio scorso. «Guagliò uno di questi… uno… na botta… uno di questi è ad alto rischio ogni secondo! Un morto che cammina! Ma lui lo ha detto. Pare che non lo ha detto! Io lo so che cammino con la morte sempre sulle spalle! Eh… Falcone come è stato. Quando ha superato il limite, se lo sono cacciato!». E questa volta, forse, per quel sistema di malaffare, Nicola Gratteri il limite lo ha ampiamente superato”.