Di Battista: “Queste sono le mie idee…”

I soliti giornali ci vedevano dietro una strategia. Io volevo solo riprendermi i miei spazi dopo essermi impegnato moltissimo 5 anni in parlamento. Da parlamentare ho fatto battaglie, non mi sono risparmiato, ho attaccato “poteri” vendicativi. Sono andato sotto casa di Berlusconi a leggere la sentenza di condanna per mafia di Dell’Utri e i giornali berlusconiani non me l’hanno perdonata. Certi attacchi non mi hanno mai ferito anche se qualcuno ha creduto alle balle de Il Giornale.

Soldi che mi spettavano ma avevo stretto un patto con i cittadini. Nel 2013 dissi in campagna elettorale che avrei restituito l’assegno di fine mandato. Ebbene ho ricevuto il Tfr una volta uscito dal Parlamento. 43.000 euro. Li ho restituiti tutti. Metà per progetti di cooperazione in Congo e metà alla Caritas di Rieti per dare una mano alla popolazione colpita dal terremoto. Anche in questo caso ho ricevuto critiche. Hanno scritto che l’avevo fatto per farmi bello. Beh un bel lifting mi sarebbe costato di meno.

Una volta uscito dal Parlamento sono tornato alla mia vita anche se la mia vita era cambiata essendo diventato papà. Ma ho una compagna eccezionale e siamo partiti insieme percorrendo migliaia di km in Centro America e crescendo nostro figlio in viaggio e al viaggio. Ho lavorato scrivendo reportage e facendo documentari eppure, in mia assenza, i soliti sedicenti giornalisti hanno messo in giro falsità, tra l’altro in contrasto tra loro. A giorni alterni ero un fancazzista o uno stipendiato da Berlusconi. In tv sempre i soliti noti hanno parlato di un mio contratto da 400.000 euro con Mondadori. In silenzio ho querelato e spero che il tempo sarà galantuomo. Ovviamente erano scemenze ma qualcuno nel paese che rivaluta Craxi ci ha creduto. Io avevo difficoltà a difendermi dall’altra parte dell’oceano ma quando ho potuto l’ho fatto.