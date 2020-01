Fiumicino, potature da domani in diverse zone della città

Domani, martedì 14 gennaio, inizieranno le potature degli alberi su via delle Ombrine a Fiumicino. I lavori inizieranno alle 7.30 del mattino e proseguiranno fino alle 16.30. Sarà pertanto istituita una viabilità provvisoria su tutta la strada che prevede la chiusura del traffico veicolare nella carreggiata di destra con senso di marcia da via della Foce Micina verso via degli Orti. Sarà in ogni caso consentito passare ai mezzi di soccorso e ai mezzi dell’Ati. Sarà infine consentito il traffico veicolare ai residenti e rispettivi passi carrabili.

Mercoledì 15 gennaio partiranno le potature dei lecci

Mercoledì 15 gennaio partiranno le potature dei lecci presenti su piazzale e via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Gli interventi saranno eseguiti dalle 7.30 alle 16.30. Nelle zone interessate sarà ristretta la carreggiata e vietata la sosta e la fermata agli autoveicoli, garantendo comunque la possibilità di parcheggio al termine dell’intervento.

Infine da venerdì 17 gennaio saranno potate le alberature presenti su Via Copenaghen a Pleiadi/Parco Leonardo. Anche qui gli interventi saranno eseguiti dalle 7.30 alle 16.30 , saranno vietate la sosta e la fermata dei veicoli e previsto un restringimento della carreggiata.