I problemi ambientali più preoccupanti

L’analisi dell’ultimo Annuario statistico dell’Istat pubblicato a fine dicembre evidenzia che nel 2018 i problemi ambientali maggiormente preoccupanti sono l’inquinamento dell’aria, nei confronti del quale esprime preoccupazione il 55,7% delle persone di 14 anni ed oltre, i cambiamenti climatici con il 51,0% e la produzione e lo smaltimento dei rifiuti con il 46,0%. Tali problemi registrano un significativo aumento nell’ultimo anno, con percentuali in crescita rispetto al 2017 di 6 punti per gestione rifiuti, di 5,2 punti per cambiamenti climatici e di 4,7 punti per inquinamento dell’aria.

I temi più sentiti

I temi che suscitano preoccupazione in una quota più contenuta di popolazione sono l’inquinamento acustico ed elettro-magnetico (entrambi con 12,6%), e della rovina del paesaggio (14,1%).

A livello territoriale la quota più elevata di persone preoccupate per l’inquinamento dell’aria risiede in Lombardia con 62,6% delle persone e Campania con 62,1%; seguono, con valori sopra alla media, Piemonte con 59,3%, Emilia-Romagna con 56,9% e Puglia con 56,4%. Il problema è relativamente meno sentito in Calabria con 46,7%, Trento con 44,4% e Sardegna con 39,7%.

Maggiore preoccupazione

Dichiarano maggiore preoccupazione per i cambiamenti climatici i rispondenti del Friuli-Venezia Giulia con 56,7%, seguito da Valle d’Aosta con 55,2%, Trento con 55,1%, Veneto con 54,4%, Umbria con 54,1%, Emilia-Romagna 54,0%, Lombardia con 53,2%, Abruzzo con 53,0% e Toscana con 52,0%; valori più contenuti nelle tre regioni del Mezzogiorno di Puglia con 48,0%, Calabria con 47,3% e Campania con 44,6%.