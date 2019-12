Natale di solidarietà, Zoomarine ospita 50 ragazzi

Diverse le iniziative benefiche a scopo sociale messe in campo dal Parco marino di Roma in occasione delle festività.

Ieri la visita al Parco di 50 ragazzi ospiti delle sei case-famiglia gestite da “Il Tetto Casal Fattoria” di Roma.

Il Tetto opera dal 1984 per contrastare il disagio di bambini e giovani, attraverso attività di accoglienza con caratteristiche educative. Grazie alla passione dei volontari, alla dedizione degli educatori, all’entusiasmo dei ragazzi e al prezioso aiuto dei sostenitori, negli anni “Il Tetto Casal Fattoria”( www.iltetto.org) è diventata una realtà sempre più solida ed oggi accoglie e sostiene quasi 100 bambini e ragazzi con disagi familiari e sociali.

La visita dei ragazzi della casa famiglia si inserisce nel più ampio programma di impegno sociale attivato da Zoomarine e coordinato dall’amministratore delegato dott. Renato Lenzi.

Poco prima di Natale Zoomarine aveva attivato il programma di attività sottoscritto in Regione Lazio con l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus per favorire l’integrazione dei bambini e delle persone sorde.

L’accordo prevede che Zoomarine offrirà gratuitamente ad adulti e bambini con problematiche uditive, segnalati dall’Ente sordi, visite guidate al Parco e programmi di interazione con gli animali, a partire dai delfini. Ad unire in maniera speciale persone sorde e delfini sarà il linguaggio dei segni, il codice di comunicazione universale utilizzato dai sordi ma anche dagli addestratori nel rapporto con i delfini.

Nel corso del 2019 Zoomarine ha attivato sinergie a scopo benefico e sociale anche con l’Associazione Salvamamme, la Fondazione Ronald Mc Donald, Save the Children, le parrocchie e gli oratori della regione Lazio.

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 12 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.

Visitato da oltre 600mila persone l’anno e 60mila studenti, il Parco ospita 384 animali di 33 specie diverse. Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della “American Humane”) ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’AMMPA (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’EAAM (European association for aquatic mammals) e l’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

È guidato da Renato Lenzi, Amministratore Delegato Zoomarine e Direttore Esecutivo area Europa Dolphin Discovery. Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

Zoomarine è proprietà del gruppo Dolphin Discovery, la multinazionale messicana leader al mondo nel settore dei Parchi tematici con mammiferi marini, presente in 10 Paesi con 30 Parchi.

I Parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina e Italia.

In Italia il gruppo Dolphin Discovery gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Conselice (Ravenna).