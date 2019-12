Padova, Natale: gli eventi in programma

Per i cittadini e i turisti che decideranno di trascorrere Natale e Capodanno in città, la rassegna Natale a Padova ha in serbo molti eventi interessanti.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DEL 21/22 DICEMBRE

Il weekend che precede il 25 dicembre si apre con un sabato ricco di appuntamenti per tutte le fasce d’età: nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, il centro civico Il borgo (Mandria) ospiterà il Cartoon baby music show, spettacolo a base di canzoni per bambini, balli di gruppo e giocolieri. Ciliegina sulla torta, l’arrivo di Babbo Natale in risciò. L’evento si svolge nell’ambito del Natale nei Quartieri. Nello stesso giorno, si potrà incontrare Babbo Natale anche nella Fabbrica di Babbo Natale (qui sarà presente anche nella giornata del 22 dicembre) e in Ghetto: nell’ambito di Natale in Ghetto, infatti, il personaggio natalizio per eccellenza sarà presente alla Locanda Pecatorum dalle ore 17:00 alle 19:00 per distribuire panettone, dolciumi e bevande calde. L’evento è organizzato da associazione In Ghetto e si ripeterà anche il 24 dicembre.

I ragazzi un po’ più grandicelli (ma anche gli adulti) potranno invece divertirsi al Silent party in versione natalizia organizzato davanti a Palazzo Moroni. L’appuntamento con la “discoteca silenziosa all’aperto”, in cui la musica si sceglie e si ascolta in cuffia, è per le ore 21:30.

Gli appassionati di Operetta potranno invece assistere a Natale in Pontevedro, alle ore 20:45 presso la sala dello Studio teologico della Basilica del Santo. L’evento, organizzato dall’associazione Gattamelata, è ad offerta libera e tutti i proventi andranno al progetto 2019 di Caritas Antoniana rivolto ai malati mentali del Togo.

Completano il programma di sabato 21 l’evento del Natale itinerante Duo vadis, alle ore 18:00 in piazzetta Buonarroti e alle 19:00 in galleria San Carlo (organizzato da Mat – MareAltoTeatro), e il secondo appuntamento con il Tour di Natale delle Botteghe storiche di Padova. Le visite guidate gratuite, offerte dal Comune di Padova, sono organizzate dalla Fondazione dei Negozi storici di Padova (Confesercenti) in collaborazione con l’Albo dei Locali storici e le Guide turistiche Federagit.

La giornata di domenica 22 dicembre sarà all’insegna della musica e della solidarietà: nell’ambito di Bacchiglione Beat, piazzetta Pedrocchi farà da cornice al Christmas concert, con sei diverse band che si alterneranno sul palco a partire dalle ore 16:00. L’evento è organizzato da Franco Maria Serena con il patrocinio del Comune di Padova – Assessorato al commercio e attività produttive.

Il 22 dicembre è anche il giorno scelto per l’ormai tradizionale appuntamento con Cantanatale, l’evento ideato da Leandro Barsotti per portare un po’ di gioia natalizia anche fra i piccoli ricoverati della Clinica pediatrica di Padova. Tutti sono invitati a unirsi al coro che intonerà canti natalizi davanti a Pediatria; il raduno è previsto per le ore 9:00 in Prato della Valle.

Per tutto il weekend tornano inoltre due appuntamenti che avevano già riscosso successo nelle settimane passate: Mercato a km0 di Coldiretti entra in città (prodotti stagionali a km0 proposti da aziende accreditate Campagna amica ai Giardini dell’Arena dal 20 al 22 dicembre) e Urban Christmas – Natale in via Giotto, evento realizzato con il contributo del Comune di Padova, Assessorato al commercio e alle attività produttive, a cura di Vintage Factory e con l’aiuto di Studio 2 – Recording studio e superfly lab. Gli ingredienti dell’evento saranno la musica dal vivo, le performance teatrali e di street-art, lo street food e lo shopping natalizio.

ASPETTANDO NATALE: INTRATTENIMENTO E SHOPPING

La settimana natalizia si inaugura lunedì 23 dicembre con l’evento del Natale itinerante Daigo music (organizzato da Mat – MareAltoTeatro), alle ore 18:00 in corso Milano. Ad accompagnare gli acquisti della vigilia in centro storico, sarà anche quest’anno la musica del Pianista fuori posto Paolo Zanarella, che si esibirà davanti a Palazzo Moroni dalle ore 10:00 alle 19:00. L’evento, organizzato da associazione Play, si svolge nell’ambito del Natale dei balocchi.

A proposito di shopping natalizio, la corsa agli ultimi regali può essere fatta anche in piazza de Gasperi, che dall’8 al 24 dicembre ospita Mac Xmas, con le creazioni realizzate da sei artisti e creativi e la possibilità di partecipare a incontri, workshop e aperitivi musicali (i laboratori si svolgeranno nel weekend del 21 e 22 dicembre). Possibilità di shopping e intrattenimento anche presso le attrazioni fisse: Natale artigiano, Fiera di Natale, Il Natale di via Umberto I e La fabbrica di Babbo Natale.

EVENTI DAL 26 AL 31 DICEMBRE

Anche dopo il 25 dicembre continuano gli eventi della rassegna natalizia di Padova; in particolare, il 26 dicembre cominciano gli appuntamenti con il Natale a Teatro nei Quartieri, rappresentazioni teatrali che si svolgono in diverse zone della città (varie date comprese fra il 26 dicembre e il 10 gennaio). L’evento, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è organizzato con il contributo del Comune di Padova.

Il 2019 si conclude in bellezza con la grande festa del 31 dicembre in Prato della Valle, diventata ormai un appuntamento fisso. Quest’anno l’evento si arricchisce di un ospite d’eccezione: Fabri Fibra, che si esibirà in concerto e dj set. L’evento del Comune di Padova – Assessorato agli eventi, completamente gratuito, quest’anno sarà organizzato da Radio Company in collaborazione con Future Vintage Festival. L’appuntamento è a partire dalle ore 21:00 con musica, intrattenimento e l’immancabile spettacolo pirotecnico.