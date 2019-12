Natale, dal 2007 ad oggi la spesa degli italiani è diminuita di 8 miliardi di euro

Dal 2007 ad oggi la spesa degli italiani per il Natale è diminuita complessivamente per 8 miliardi di euro. Lo afferma il Codacons, che mette a confronto i consumi natalizi del periodo pre-crisi con quelli odierni.

RISPETTO AL PERIODO PRE-CRISI, IN 12 ANNI SPESA PROCAPITE GIU’ DEL -44%

Nel 2007, prima della crisi economica, il Natale generava in Italia un giro d’affari complessivo pari a 18 miliardi di euro, certificato dagli stessi esercenti – spiega l’associazione – Oggi le spese degli italiani legate alle festività si fermano ad un totale di 10 miliardi di euro, e i consumi generali quest’anno segneranno una riduzione del -2% rispetto allo scorso anno.

TAGLIATI REGALI, ABBIGLIAMENTO E ADDOBBI PER LA CASA. MA RESISTONO ALIMENTARI E GIOCATTOLI

La spesa procapite per regali, addobbi, alimentari, ecc., ha così subito in 12 anni una drastica contrazione, riducendosi del -44% tra il 2007 ed oggi – prosegue il Codacons – Il taglio degli acquisti ha interessato in particolare alcuni comparti, con in testa abbigliamento, calzature e addobbi per la casa, settori nei quali gli italiani spendono sempre meno sotto le feste, mentre resistono alimentari e giocattoli.

Tendenza che si conferma anche nel 2019: quest’anno la spesa procapite per regali, addobbi per la casa, alimentari, ecc. sarà pari a circa 167 euro, con una riduzione del -2% rispetto allo scorso anno. Sotto l’albero ci saranno meno capi di abbigliamento (con una spesa in calo del -5% rispetto al 2018), meno calzature (-7%) e meno gioielli (-3%), mentre si spenderà il 3% in più per gli alimentari e il +2,5% per i giocattoli, generando un giro d’affari complessivo di circa 10 miliardi di euro.

