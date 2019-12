“Per un inspiegabile motivo le tredicesime spettanti a diverse centinaia di Lavoratori dell’ Ospedale San Carlo di Nancy non sono ancora state accreditate”– dichiarano Anna Rita Amato Segretario Aziendale e Antonino Gentile del Direttivo Roma e Lazio ULS-Unione Lavoratori Sanità.

“Nonostante le nostre richieste inviate ai vertici aziendali a tutt’oggi non vi è alcuna risposta che motivi il mancato accredito della tredicesima in favore dei dipendenti del nosocomio romano acquisito nel 2015 dal Gruppo GVM Care & Research e accreditato con il Servizio Sanitario Regionale

Questo silenzio assordante da parte dell’azienda – proseguono i due sindacalisti ULS -, che avrebbe dovuto corrispondere l’importo il 16 dicembre agli operatori sanitari come previsto nel contratto nazionale di lavoro, riteniamo sia veramente poco rispettoso della professionalità e della dignità dei Lavoratori che attendevano la somma per poter passare un Natale migliore.

Non è stata inviata alcuna comunicazione interna ufficiale a riguardo che potesse spiegare le cause di una inadempienza che sta violando un diritto e arrecando disagi, né tantomeno il personale è stato preavvisato.

Per questo motivo – concludono Amato e Gentile – abbiamo aperto lo stato di agitazione sindacale e sollecitato in tempi brevissimi l’erogazione della retribuzione natalizia unitamente ad una lettera di scuse a tutti i dipendenti, in mancanza dei quali interesseremo l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma che accerterà la violazione segnalata.