Cyprus Airways lancia la nuova tratta Roma-Larnaca, dall’estate del 2020

Cyprus Airways annuncia il lancio della nuova tratta da Roma a Larnaca a partire dall’estate 2020 con due voli settimanali che andranno a far parte delle nuove rotte annunciate dalla compagnia aerea cipriota. I voli saranno operativi a partire dal 13 giugno, ogni mercoledì e sabato. Quello di Roma è il secondo aeroporto italiano in cui opererà Cyprus Airways, dopo che il mese scorso la Compagnia ha annunciato l’aggiunta di Verona alla sua rete in continua espansione.

Natalia Popova, Direttore commerciale di Cyprus Airways

Natalia Popova, Direttore commerciale di Cyprus Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere Roma alla nostra rete e siamo sicuri che sarà una scelta popolare tra i viaggiatori ciprioti; inoltre, contribuirà all’aumento dei turisti provenienti dall’Italia”.

I passeggeri possono prenotare i loro voli cliccando su cyprusairways.com, chiamando al call center di Cyprus Airways (chiamata gratuita nazionale al numero 8000 8111 o internazionale al numero +357 24000053) o tramite la propria agenzia viaggi di fiducia.

I clienti possono visitare il sito web della Compagnia su cyprusairways.com per visualizzare il calendario completo dei voli con tutte le destinazioni della Cyprus Airways.

Nel luglio 2016, Charlie Airlines Ltd, una società registrata a Cipro, ha vinto la gara d’appalto per il diritto a utilizzare il marchio Cyprus Airways per la durata di dieci anni. La compagnia ha lanciato i voli nel giugno 2017.

Cyprus Airways opera voli verso l’Europa e il Medio Oriente

Tutti i voli Cyprus Airways sono effettuati utilizzando aeromobili Airbus A319 con una capacità di 144 posti in classe economica.

Nel luglio 2018, Cyprus Airways ha superato con successo l’Operational Safety Audit (IOSA) dell’International Air Transport Association (IATA), uno degli standard più elevati al mondo per la sicurezza operativa delle compagnie aeree. Nell’ottobre 2018, l’azienda è diventata membro della International Air Transport Association (IATA). L’obiettivo a lungo termine dell’azienda è quello di contribuire all’aumento del turismo a Cipro, allo stesso tempo allargando l’orizzonte per i viaggiatori locali.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il nostro sito cyprusairways.com o le nostre pagine social Facebook e Instagram. Per ulteriori informazioni stampa, si prega di contattare: Kiki Haida, +357 24 020 976, kiki.haida@cyprusairways.com