Raggi: “Stiamo riparando le panchine dei parchi e delle ville di Roma”

In soli tre mesi le squadre del nostro Dipartimento Tutela Ambientale hanno riparato 134 panchine. Un numero che va ad aggiungersi alle 150 sedute recuperate nei mesi precedenti.

Per eseguire il restyling, in totale, sono state usate 1.340 stecche in legno di pino. Villa Borghese e Villa Pamphilj, il parco Almagià di Torpignattara ed il Parco dei Limoni a Trigoria sono solo alcune delle aree verdi che hanno visto le squadre al lavoro.