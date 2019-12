Concorso ‘Armonie Cocleari’ III edizione: 12 dicembre al Conservatorio San Pietro a Majella. La benedizione del Cardinale Sepe ai cantanti e musicisti dall’orecchio bionico.

Le associazioni FIADDA sezione territoriale campana onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi), VERSOnonDOVE ed ASI (Affrontiamo la sordità insieme), hanno collaborato all’organizzazione della terza edizione del concorso nazionale Armonie Cocleari, mettendo in campo ciò che più le accomuna: promuovere diritti umani e civili della persona sorda, assicurandone una cittadinanza attiva e partecipata, un’accessibilità, contro ogni barriera della comunicazione e culturale, i pregiudizi e le discriminazioni, a favore di una reale inclusione. Il Premio, vuole mandare un segnale ben preciso: lo screening uditivo neonatale, in abbinamento ad un adeguato trattamento precoce, possono far sì che i bambini con ipoacusia recuperino il linguaggio e l’inserimento sociale, mettendo in risalto le eventuali inclinazioni personali anche quelle verso lo studio della musica. Il 12 dicembre 2019, dalle ore 18.00 alle 20.00, nell’incantevole e prestigiosa sede del Conservatorio di San Pietro a Majella, si terrà la premiazione dei vincitori del Concorso ‘Armonie Cocleari’. L’innovatività di quest’anno è rappresentata dall’inserimento in gara della sezione giovani cantanti, oltre ai musicisti pop e musicisti classici. Ai vincitori, saranno erogate 4 borse di studio dell’importo di 500 euro ciascuna. Alla costituzione del Monte Premi hanno partecipato enti privati che hanno condiviso gli obiettivi. Si ricorda che la supervisione musicale è stata curata dal Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e che la supervisione scientifica è stata curata dall’ UOSD CRR Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica della AORN Santobono-Pausilipon – Centro di Riferimento Regionale per gli Impianti Cocleari Pediatrici; dall’ UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale dell “Azienda Ospedaliera dei Colli” (Monaldi, Cotugno, CTO)- Centro di Riferimento Regionale per la Sordità Profonda e gli Impianti Cocleari; dalla Sezione di Audiologia del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odonto-stomatologiche dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e dall’UOC Orl di Caserta. L’evento gratuito, è aperto al pubblico ed ha ricevuto il patrocinio morale della Curia nonchè la benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe, inoltre il patrocinio morale del Comune di Napoli, del Rotary Club Sorrento e al Rotary Club Napoli Ovest, l’associazione Nazionale Carabinieri, sezione Napoli Centro e Napoli Ovest, nonchè il nucleo volontariato e di protezione Civile ANC Napoli e dal Centro di Supporto del Volontariato. La Segreteria organizzativa è a cura di Aquila film Napoli, Via Aniello Falcone, 249 (NA); tel: +39 081 578 81 71; e-mail: eventi@aquilafilm.it