Capodanno in collegio, succede a Cinecittà World

Per chi non si è perso neanche una puntata del programma di RAI 2 Il Collegio, la festa di Capodanno è a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

Per chiudere il 2019 in bellezza il 31 dicembre si può vivere una serata da vero collegiale in compagnia del Preside, del Prof. di Italiano Maggi, e dei ragazzi protagonisti della trasmissione, partecipando alla cena di classe, rigorosamente vietata agli adulti e ai genitori!

Naturalmente non mancheranno le sorprese

Naturalmente non mancheranno le sorprese, proprio come in Collegio: come accade nel reality in onda su RAI 2, per una sera si potranno respirare le stesse emozioni del Collegio, con le regole, i prof, il divertimento, le sfide e le risate. Ma attenzione, durante la cena potrà arrivare all’improvviso una verifica scritta, un’interrogazione o… un taglio di capelli per gli studenti più indisciplinati!

Il Capodanno in Collegio è al parco Cinecittà World, all’interno della più grande festa del centro Italia, che per una notte si trasforma in un enorme Villaggio del Divertimento.

Mentre i ragazzi sono in collegio i genitori e gli accompagnatori potranno godersi la festa, i cenoni e le attrazioni del Parco in totale relax.

Il programma completo prevede parco aperto dalle 18 alle 6 di mattina, 40 Attrazioni, 6 Spettacoli, Concerti dal vivo, 5 Discoteche e un Capodanno per i bambini sulla neve.

Per info www.cinecittaworld.it