Come devono essere utilizzati i codici sconto

I codici sconto meritano di essere segnalati nel novero degli strumenti di promozione più convenienti e più efficaci: non è un caso che con il passare degli anni essi vadano diffondendosi sempre più, complice il boom dello shopping su Internet. Gli e-commerce vi ricorrono, infatti, allo scopo di incrementare le vendite, conquistare nuovi clienti e promuovere offerte e sconti interessanti. Ma in che cosa consiste di preciso un codice sconto? Molto semplicemente si tratta di una stringa di lettere e numeri che mette a disposizione degli acquirenti uno sconto in percentuale o definito numericamente (per esempio, il 5 per cento di sconto sul prezzo standard oppure uno sconto di 5 euro a prescindere dal prezzo).

I benefit garantiti dai codici sconto

Al di là di ciò che il loro nome lascia ipotizzare, per altro, i codici sconto non assicurano solo sconti, ma anche benefit di altro genere, come per esempio omaggi o l’annullamento delle spese di spedizione. In alcuni casi può anche essere prevista la gratuità del reso. Chiunque abbia intenzione di risparmiare nei propri acquisti, insomma, trova in questi codici un valido alleato, considerando che essi sono presenti praticamente in tutti i settori merceologici, vista la velocità con la quale il fenomeno degli e-commerce si sta espandendo. Le stesse aziende traggono vantaggio dai codici sconto, incluse quelle di piccole dimensioni, che ne approfittano per ottenere più visibilità non dovendo spendere chissà quali cifre per strategie di marketing che sarebbero molto più impegnative e onerose.

Dove si trovano i codici sconto

I codici sconto sono reperibili su siti web tematici: uno dei più utili e apprezzati, anche per la ricchezza di opzioni che mette a disposizione, si chiama Scontiebuoni . Qui si possono trovare codici sconto attivi per parecchie categorie merceologiche: un assortimento che viene aggiornato tutti i giorni arricchendosi di nuove proposte, preziose per l’acquisto sul web di servizi e prodotti di tutti i tipi, dai mobili ai biglietti aerei, dal food agli articoli di elettronica.

Prezzi più bassi, spese più convenienti

Una possibile distinzione per i codici sconto è quella che tiene in considerazione il target di riferimento a cui essi sono rivolti. In tal senso i codici possono essere catalogati come riservati, privati o pubblici. Ci sono, poi, i codici sconto a quantità limitata e quelli a tempo. Come si può immaginare, i codici sconto pubblici sono quelli che non comportano limitazioni di alcun genere e sono disponibili per tutti. Quelli privati, invece, sono destinati a una nicchia più o meno ampia. In qualsiasi caso, essi garantiscono prezzi più bassi e, di conseguenza, una maggiore convenienza per lo shopping.

L’entità degli sconti

Quando lo sconto viene applicato in termini percentuali conviene fare una grossa spesa, così da beneficiare di un risparmio più consistente. In molti tra i consumatori, poi, dimostrano di apprezzare i codici che annullano le spese di spedizione: in questo modo non si è costretti a superare un certo limite di spesa per non doverle pagare, ma si può ottenere la merce a domicilio senza costi ulteriori rispetto a quello di acquisto.

Gli omaggi

Quando i codici sconto si traducono nella consegna di un omaggio, nella maggior parte dei casi esso consiste in un prodotto che fa parte della stessa categoria a cui appartiene l’articolo che è stato comprato. Altre volte, invece, si può trattare di un prodotto che da poco è entrato a far parte del catalogo e che, quindi, deve essere promosso e fatto conoscere. Vale la pena di mettere in risalto, infine, i codici che offrono uno sconto su una spesa che sarà effettuata in futuro e non su quella in corso.