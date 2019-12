La magia del Presepe Vivente a Bolsena, sulle rive del lago vulcanico

L’evento, infatti, sarà un’occasione straordinaria per poter ammirare le bellezze del borgo e della Rocca Monaldeschi, illuminata per l’occasione con fari led che ne sottolineano la maestosità e sovrastata da un’immensa stella cometa a dare il benvenuto ai visitatori.

Il 26 dicembre, il 1 ed il 5 gennaio, a partire dalle 17.30, la straordinaria cornice del borgo medievale farà da palcoscenico naturale per la rappresentazione della Natività, ambientata tra nella parte più antica del centro storico, il quartiere Castello, tra cantine e vicoli suggestivi, scorci e piazzette illuminati da fiaccole, candele e torce in ferro battuto scolpite a mano da artisti locali appositamente per l’occasione.Il Presepe Vivente, alla sesta edizione, è organizzato dall’associazione Corte dei Miracoli in collaborazione con il comune di Bolsena ed unisce all’aspetto religioso quello di promozione turistica.

