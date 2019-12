Leggera ripresa del tasso d’inflazione

Novembre vede una “leggera ripresa” del tasso di inflazione, che risale allo 0,4%, secondo i dati provvisori dell’Istat. L’indice nazionale dei prezzi al consumo registra su base mensile una variazione nulla e un aumento dello 0,4% su base annua (da +0,2% del mese precedente).

Un quadro debole

“Questo risultato – commenta l’Istat – non modifica il quadro di debolezza che sta da tempo caratterizzando la dinamica dei prezzi al consumo”. I prezzi dei beni energetici rimangono in calo (-4,6%). Il 2019 si avvia a registrare “un dimezzamento dell’inflazione rispetto all’anno precedente”, secondo i tecnici dell’Istat. I dati provvisori sui prezzi al consumo di novembre, il penultimo mese dell’anno, indicano infatti un’inflazione acquisita per l’anno dello 0,6%, un dato pari alla metà del tasso di inflazione del 2018 (1,2%).