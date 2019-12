Giornata della colletta alimentare, i Bersaglieri “A. Cotterli” anche quest’anno in prima linea

Sabato 30 novembre si è tenuta la XXIII Giornata Nazionale della raccolta alimentare, organizzata da Fondazione Banco Alimentare onlus.

Come da tradizione supermercati e centri commerciali sono stati presi d’assedio dalle associazioni con centinaia di volontari impegnati nella raccolta di generi alimentari a lunga conservazione.

In prima linea

Sempre in prima linea i fanti piumati dell’Associazione Bersaglieri “Adelchi Cotterli” che nel pomeriggio di sabato hanno presidiato l’ “Esselunga” in via Misurata ad Aprilia.

Grande successo

Ancora una volta l’Associazione Bersaglieri apriliana pronta ad aderire ad iniziative a favore della collettività.

“È stato un grande successo – ha detto il presidente Edoardo Tittarelli – siamo orgogliosi di aver dato anche quest’anno il nostro contributo a favore di chi vive un momento di difficoltà economica. Grazie Aprilia per la generosità dimostrata.”