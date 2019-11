Raggi: “Proseguono spediti i lavori di demolizione della Tangenziale Est”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Proseguono spediti i lavori di demolizione della Tangenziale Est.

Nuove fasi

In queste ore i tecnici stanno installando anche i pannelli per il contenimento del rumore, sul lato nord, davanti alle case di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico.

Per la demolizione dell’ultimo tratto della Tangenziale su via Tiburtina, poi, sono previste modifiche alla viabilità nel weekend. I lavori stanno rispettando i tempi prestabiliti.

Riqualificazione urbana

Dopo l’abbattimento, si passerà alla riqualificazione di gran parte del Piazzale Ovest. Dopo anni di attesa, il progetto pensato nel 2000 e voluto fortemente da questa Amministrazione, sta diventando realtà.