Frosinone, convenzione con associazioni d’arma per la sicurezza fuori le scuole

Alla presenza dell’assessore alla Polizia locale, Francesca Chiappini, del vicesindaco Antonio Scaccia e del consigliere comunale Corrado Renzi, è stata firmata nel pomeriggio la convenzione tra la Polizia locale di Frosinone, coordinata dal comandante Donato Mauro, e i rappresentanti delle associazioni d’arma (per i Bersaglieri, Franco Trippodo; per la Polizia di Stato, Franco Spaziani), che disciplinerà il servizio di vigilanza, volontario e professionalmente qualificato, che sarà effettuato in prossimità degli istituti scolastici del capoluogo. I sodalizi metteranno a disposizione dell’iniziativa tutti i loro associati per effettuare il servizio nei plessi e, prioritariamente, presso le scuole primarie.ù

Iniziativa voluta dal sindaco

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione Ottaviani, offrirà supporto alle famiglie ed implementerà il grado di sicurezza al momento dell’entrata e dell’uscita da scuola degli alunni, promovendo, inoltre, il coinvolgimento di cittadini in progetti di pubblica utilità.