Raggi: “I diritti dei bambini e dei ragazzi sono al centro delle nostre politiche”

Così la sindaca sulla sua pagina Facebook:

I diritti dei bambini e dei ragazzi sono al centro delle nostre politiche. Abbiamo appena celebrato la “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e i 30 anni della “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia”, ma le nostre attività non si esauriscono.

Sabato e domenica la Casina di Raffaello a Villa Borghese, lo spazio di arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, dedicherà ben due giornate gratuite di laboratori, dalle 11 alle 19, a tante attività pensate per bambini e adolescenti: incontri, letture, lezioni di taekwondo e rugby, laboratori per piccoli cuochi e molto altro coinvolgeranno i bambini e i ragazzi, mettendo al centro la riflessione sui loro diritti.