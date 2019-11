Furti in centro a Roma con borse schermata. In manette 5 persone

In vista delle prossime festività Natalizie, inizia l’assalto ai negozi della Capitale da parte di cittadini e turisti che vanno alla ricerca del regalo perfetto.

Anche nel centro storico, i Carabinieri della Stazione Roma S. Lorenzo in Lucina stanno svolgendo un’attenta vigilanza a persone ed esercizi commerciali che, particolarmente in questo periodo, vengono presi di mira dai malintenzionati.

Furti in negozi del centro

Li hanno seguiti lungo via del Corso e via dei Condotti, dove “agivano” con fare disinvolto, consumando una serie di furti nei negozi, dove prelevavano capi di abbigliamento e li occultavano in borse schermate da fogli di alluminio, capaci di eludere le barriere antitaccheggio. Il gruppo però, composto da 5 cittadini cubani, un uomo e quattro donne, non è sfuggito ai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina.

I ladri sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri hanno notato i movimenti dei complici che si muovevano “compulsivamente” da un negozio all’altro con grosse borse natalizie al seguito e così hanno deciso di seguirli, sorprendendoli all’interno di un negozio di via Condotti e fermandoli per un controllo appena superate le casse.

Recuperata e riconsegnata la refurtiva

Occultati nelle borse schermate sono stati rinvenuti borselli e borse di una nota boutique, del valore di 3.500 euro, rubati poco prima, e diversi capi di abbigliamento appena prelevati illecitamente.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Carabinieri Comunicati Stampa