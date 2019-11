Si terrà venerdì 22 novembre alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Comune di Aquino, il convegno “Buone idee per il PD. È arrivata l’ora.” Un’occasione preziosa per aprire un’ampia, approfondita e partecipata riflessione sulle prospettive del futuro. Moderatore dell’incontro, il prof. Ernesto Pellecchia.

Interverranno il sindaco di Aquino e presidente dell’Unione Cinquecittà Libero Mazzaroppi, il vicesindaco di Aquino Carlo Risi e l’assessore del Comune di Colle San Magno Antonio Di Nota. Ospiti dell’evento Antonio Pompeo, presidente della provincia di Frosinone, e Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico.

“Ospitare un leader nazionale del calibro di Matteo Orfini ad Aquino è per noi motivo di vanto e orgoglio” ha dichiarato Libero Mazzaroppi. “È senza dubbio un’occasione prestigiosa poter discutere nel nostro comune di politica, ma anche dei problemi del territorio, con il presidente della Provincia Antonio Pompeo. Viviamo un momento particolare ed è giusto che il partito si confronti con i sindaci, con gli amministratori, con chi ha in mano il futuro del paese. È importante tornare accanto ai cittadini, ascoltarli, comprendere le loro problematiche. Dovremmo prepararci a una serie di tappe di avvicinamento per ottenere maggiore coesione, rafforzare la struttura del partito e individuare tematiche rilevanti per dare vita a un progetto riformista. Farlo con chi si confronta quotidianamente con le persone, con quelli che sono i reali tormenti dei cittadini e delle famiglie, è essenziale. Abbiamo il dovere di proporre temi innovativi, discuterne e metterci al passo di una società in continua evoluzione. Ben venga, quindi, questa iniziativa e ben vengano altre iniziative. Invito i cittadini, gli addetti ai lavori, i politici e anche chi non condivide le nostre idee, a partecipare a questo incontro e confrontarci.”