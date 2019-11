Il Natale a Bari

Sarà formalizzata domani l’aggiudicazione, in favore della società barese Cube Comunicazione srl, del bando per l’ideazione e la realizzazione del programma di eventi e spettacoli che animeranno le principali piazze e strade della città in occasione del prossimo Natale.

Una favola!

“Natale a Bari, che favola!” è il concept del progetto vincitore, che coltiva l’ambizione di rendere magica la festa più attesa dell’anno trasformando – grazie al potere della bellezza e della fantasia – un luogo della città vissuto in modo distratto, piazza Umberto, in uno spazio di incontro e socializzazione, in una piazza festosa per tutti e tutte.

La casa di Babbo Natale

Dal 6 dicembre al 6 gennaio piazza Umberto, con il Villaggio e la Casa di Babbo Natale, diventerà così il quartier generale delle feste natalizie: ogni giorno spettacoli, laboratori, attività ludiche e una biblioteca interamente dedicata alla lettura, con gli elfi pronti a leggere ai bambini e alle bambine libri capaci di nutrire le piccole menti di parole e storie importanti per crescere.