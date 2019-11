Maltempo a Pomezia, domani scuole aperte

Mattinata di sopralluoghi per i tecnici del Comune di Pomezia. Dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni – che ha portato lunedì alla chiusura precauzionale delle scuole per ulteriori verifiche e piccoli lavori di ripristino sulle strutture danneggiate – l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata per effettuare controlli e sopralluoghi volti a verificare le condizioni degli stabili scolastici.

A seguito di tali verifiche si sono riscontrati danni ad alcuni degli edifici interessati, per i quali sono necessari interventi di ripristino e di messa in sicurezza. Pertanto con ordinanza sindacale si dispone la chiusura temporanea dei plessi scolastici, per motivi di pubblica incolumità.

L’elenco

– Istituto Comprensivo Enea – Scuola dell’Infanzia, Via Vinci: chiusura fino al 20/11/2019;

– Istituto Comprensivo Pestalozzi – Via Carlo Alberto dalla Chiesa:

• plesso n. 1: chiusura parziale fino al 01/12/2019, salvo le aule site al piano terra contraddistinte dai numeri 2-3-4-6-7; si rappresenta che l’organizzazione didattica delle stesse sarà disciplinata dal Dirigente scolastico;

• plesso n. 2: chiusura totale fino al 24/11/2019.

– Chiusura del parco pubblico “Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” di Via Gran Bretagna fino al ripristino dei luoghi;

– Chiusura del parco pubblico di Via Vinci fino al ripristino dei luoghi;

– L’accesso alle strutture sarà consentito solo al personale autorizzato nell’ambito dei lavori di ripristino.

Nelle prossime ore verranno terminati gli interventi di ripristino su strade e giardini pubblichi, anch’essi colpiti dall’ondata di maltempo.