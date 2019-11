De Petris: ” Da ArcelorMittal comportamento inqualificabile”

«La brutalita’ con la quale si sta muovendo ArcelorMittal rivela ancora una volta che le scelte della multinazionale franco-indiana sono dettate da calcoli e interessi con i quali lo scudo penale non ha nulla a che vedere. Siamo di fronte a un attacco all’intero sistema industriale italiano compiuto solo in nome della convenienza e senza alcun rispetto per gli impegni assunti. Di fronte a questo attacco subdolo bisogna che l’Italia e le forze politiche tutte siano in grado di dare una risposta immediata, forte e unitaria»: lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris.

«L’apertura di un fascicolo, ancora contro ignoti, da parte della Procura di Milano e la decisione, da parte della stessa Procura, di entrare nella causa civile confermano che avevamo tutte le ragioni nel denunciare il dolo e il comportamento scorretto e inqualificabile di Mittal», conclude la presidente De Petris.