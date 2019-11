Eddie Irvine: “Ferrai punta tutto su Leclerc”

Impossibile dimenticare Eddie Irvine. Il pilota nord irlandese è stato per 10 anni protagonista della Formula 1 a cavallo tra gli anni 90 e 2000. Nel 1999 è andato vicinissimo alla vittoria del mondiale piloti con la Ferrari arrivando secondo ma dando un contributo fondamentale per riportare il mondiale costruttori che mancava da tantissimi anni alla scuderia di Maranello.

Da molto tempo Eddie ha abbandonato la carriera da pilota ed ha deciso di dedicarsi alle sue attività imprenditoriali. Questo però non significa che l’ex driver di Jordan e Jaguar non segua il circus della Formula 1, tutt’altro. Come si può vedere in questa video intervista che ha rilasciato al blog l’Insider, Irvine ha le idee chiare su chi e cosa gli piace e non gli piace delle corse più veloci al mondo di oggi.

Se avete ascoltato tutta l’intervista, avrete potuto sentire che per Eddie Irvine la Ferrari dovrebbe puntare tutto, come farebbe un giocatore su BetWay, sul giovanissimo pilota monegasco Charles Leclerc, l’unico secondo il nord irlandese, capace di strappare lo stradominio di Lewis Hamilton e della Mercedes nella prossima stagione. Leclerc ha già dimostrato nell’ultima edizione del Gran Premio di Monza arrivando al limite, anzi superandolo pure, di poter gareggiare testa a testa con Hamilton ed uscirne vincitore o comunque dando davvero filo da torcere al campione del mondo di questa stagione che si concluderà il 1 Dicembre sul circuito di Yas Marin, nell’Emirato Arabo di Abu Dhabi.

Irvine cambia decisamente tono e verso quando inizia a parlare di Sebastian Vettel. Eddie senza troppi giri di parole, in modo diretto esattamente come pilotava in Formula 1, lo definisce un pilota incredibilmente sopravvalutato che sfrutta oggi i successi del passate nelle logiche e strategie di scuderia della Ferrari. Secondo Irvine, il team di Maranello dovrebbe privarsi del pilota tedesco anche perché le vittorie ottenute con la Red Bull sarebbero state soltanto merito dell’incredibile gap che quella macchina aveva rispetto alle rivali e non per l’abilità di Vettel. Più chiaro di così davvero non poteva essere.

Eddie torna ad essere invece dolce come il miele quando gli viene chiesto di Michael Schumacher. La video intervista è l’occasione per smentire categoricamente ogni dissidio tra i due quando entrambi erano alla guida di una Ferrari. Irvine afferma che il rapporto fra i due era davvero eccellenti ed i presunti attriti che si leggevano sui giornali furono inventati di sana pianta dai giornalisti esclusivamente per vendere qualche copia in più della propria testata.

Non poteva poi mancare un confronto fra la Formula 1 di oggi e quella degli anni ’90 che lo ha visto protagonista. Irvine reputa che oggi, il pilota abbia soprattutto un ruolo di gestore di una macchina molto più automatizzata e carica di elettronica. Per fare la prestazione, oggi l’elemento umano però non deve sbagliare nulla dal primo all’ultimo giro ed anche per fare questo ci vuole una certa abilità. La sua Formula 1 era però più romantica, più analogica e dove il pilota poteva incidere molto di più sulle performance di tutto il fine settimana del Gran Premio.